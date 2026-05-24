Polizeirapport

Kollision zwischen Auto und Zugkomposition der Appenzeller Bahnen

Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Zugkomposition der Appenzeller Bahnen in Wasserauen AI ist am Sonntagmittag glimpflich verlaufen. Keine Personen wurden verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Beim Auto entstand ein Sachschaden. bild: kantonspolizei appenzell innerrhoden

Der Zug der Appenzeller Bahnen war von Appenzell in Richtung Wasserauen unterwegs, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Sonntag weiter mitteilte. Gleichzeitig habe ein 51-jähriger Autofahrer einen mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang überquert.

In der Folge kam es zu einer Kollision. Der Autolenker, der Lokführer, sowie alle Bahnpassagiere blieben unverletzt. Am Personenwagen und am Zug entstand Sachschaden. Der Zugbetrieb musste kurzzeitig eingestellt werden. (hkl/sda)