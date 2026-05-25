Die Leiche des Buben wurde am Fluss Vilaine in Rennes gefunden. Bild: IMAGO / robertharding

Polizeirapport

Frankreich: Toter Junge mit Handtuch um Hals gefunden – Polizei ermittelt wegen Mordes

In der bretonischen Stadt Rennes ist die Leiche eines 12-jährigen Jungen gefunden worden. Der Bub lag mit einem nassen Handtuch fest um den Hals am Ufer des Flusses Vilaine, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet.

«Die Umstände, die zu dem Tod führten, müssen noch untersucht werden», teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Dabei gehöre die «Beteiligung Dritter zu den Hypothesen».

Ein Fischer habe die Polizei verständigt, nachdem er die Schreie eines Kindes gehört habe, schreibt AFP weiter. Am Sonntagabend seien zahlreiche Polizisten für Ermittlungen zu dem Fall in der Nähe einer Wohnanlage im Einsatz gewesen.

Eine Anwohnerin zeigt sich gegenüber der Nachrichtenagentur schockiert. «Das ist eine ruhige Gegend, nicht weit vom Zentrum», sagte die Frau. «Ich bin nie behelligt worden.» (hkl)