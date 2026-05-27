Die verletzte Frau wurde ins Spital gebracht. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Rentnerin in Zürich Schwamendingen schwer verletzt nach Tramunfall

Bei einem Tramunfall im Zürcher Kreis 12 wurde am Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr kam es auf der Dübendorfstrasse in Zürich-Schwamendingen zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 7 und einer Frau, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei liess die Frau vor dem Überqueren eines Tramtrasses, im Bereich einer Fussgängerüberquerung, ein Tram passieren. Als sie loslaufen wollte, übersah sie jedoch ein entgegenkommendes Tram der Linie 7. Eine Kollision konnte trotz der eingeleiteten Notbremsung nicht verhindert werden.

Die Frau wurde vom Tram erfasst und schwer verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Sie wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Zürich klärt zusammen mit der Stadtpolizei Zürich den genauen Unfallhergang ab. (nil/sda)