Polizeirapport

Wegen Bombendrohung: Beim Bahnhof Wettingen läuft ein Polizeieinsatz

Am Freitag ist es in Wettingen am Bahnhof zu einem Polizeieinsatz gekommen. Grund sei eine Bombendrohung, sagt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Der Einsatz läuft derzeit noch.

Aktuell läuft ein grosser Polizeieinsatz am Bahnhof Wettingen. Grund ist eine Meldung über eine Bombendrohung, die ein Mann im Zug gemacht haben soll, wie Polizeisprecher Bernhard Graser auf Anfrage berichtet.

Die Polizei ist seit 16 Uhr mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Bislang habe die Meldung aber nicht verifiziert werden können, so Graser weiter. Man habe keinen Verdächtigen angetroffen. Weitere Abklärungen seien aber im Gange. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe jedoch keine Gefährdung für die Öffentlichkeit.

Der entsprechende Zug befindet sich ausserhalb des Bahnhofs und ist mittlerweile leer. Wie lange der Einsatz dauert, ist noch unbekannt. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Die SBB meldet derweil, dass es rund um den Bahnhof Wettingen zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen wegen des Einsatzes kommen kann. (az) (aargauerzeitung.ch)

Update folgt ...