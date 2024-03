Polizeirapport

Fussgängerin nach Unfall mit Tram in Zürich verstorben – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend, 4. März 2024, geriet im Kreis 11 eine Fussgängerin unter das von einer Haltestelle losfahrende Tram und wurde dabei schwer verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt. Die Frau sei am frühen Morgen im Spital verstorben. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich sei das Flexity-Tram der Linie 14 um etwa 20.15 Uhr in der Haltestelle «Bahnhof Oerlikon Ost» gestanden. Im selben Moment, in dem das Tram in Richtung Seebach gefahren sei, sei eine Frau aus bisher ungeklärten Gründen zwischen den Perron und das Tram geraten.

Die 56-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste vor Ort durch die Einsatzkräfte reanimiert werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich sowie die Notärztin des Spitals Bülach wurde die Frau in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort erlag sie am Dienstagmorgen ihren schweren Verletzungen. Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und die Stadtpolizei Zürich untersucht. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts Zürich rückten an den Unfallort aus. Unterstützt wurde die Stadtpolizei Zürich durch eine Patrouille der Militärpolizei, die zufällig an der Örtlichkeit anwesend war.

Personen, die Angaben zum Unfall vom Montagabend, 4. März 2024, um etwa 20.15 Uhr an der Schaffhauserstrasse 397, bei der VBZ-Haltstelle «Bahnhof Oerlikon Ost» machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 044 411 71 17 zu melden.

(rbu)