Eine leicht verletzte Person nach Chemiezwischenfall in Witikon ZH

Polizeirapport

Grossaufgebot wegen Chemiezwischenfall in Witikon ZH – eine Person leicht verletzt

Bei einem Chemiezwischenfall am Montagabend in Witikon ZH ist eine Person leicht verletzt worden. Ein grosses Aufgebot mit Polizei, Feuerwehr und Sanität war nach Angaben von Schutz und Rettung Zürich am frühen Abend im Einsatz. Genaue Informationen zum Zwischenfall konnten die Behörden zunächst keine machen.

Die Gefahrenzone sei weiträumig abgesperrt, sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sda)