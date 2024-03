Polizeirapport

50-Jähriger in Chiasso mit Stichverletzungen tot aufgefunden – Mann verhaftet

In einer Wohnung in Chiasso TI ist am Freitagmorgen ein 50-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Aufgrund von Hinweisen nahm die Polizei einen 27-jährigen somalischen Staatsangehörigen fest. Nach ersten Erkenntnissen starb der 50-Jährige an Stichverletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Beim Toten handelt es sich um einen in der Region wohnhaften Schweizer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmasslichen Täter Mord oder vorsätzliche Tötung vor. Weitere Ermittlungen waren im Gang. Unter anderem wurden forensische Untersuchungen eingeleitet und Zeugen einvernommen. Weitere Informationen gebe es in Anbetracht der laufenden Ermittlungen nicht, teilte die Polizei weiter mit. (rbu/sda)