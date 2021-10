Mann stürzt in Au SG von Autobahnbrücke und stirbt

Von der Brücke auf die Autobahn gestürzt ist am Sonntagnachmittag ein Mann in Au im Kanton St. Gallen. Der formell noch nicht identifizierte Mann wurde laut Polizei von keinem Auto erfasst, sondern erlag vor Ort seinen Verletzungen. Die Hintergründe waren am Sonntag noch unklar.

Um 16.08 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die erste von mehreren Meldungen ein, wie die St. Galler Behörden am Sonntagabend mitteilten. In diesen Meldungen wurde demnach geschildert, dass sich ein Mann auf der über die Autobahn A13 führenden Brücke befinde. Noch vor dem Eintreffen der ersten Patrouillen sei der Mann von der Brücke gestürzt.

Die Autobahn A13 war beim Anschlusswerk Au für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Spezialisten der Kantonspolizei ermitteln nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Hintergründe und den Ablauf. (sda)