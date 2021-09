15-jähriger Töffpilot stirbt nach tragischem Unfall – alle Rennen in Jerez abgesagt

Jason Dupasquier – der unfassbare Tod eines perfekten Rennfahrers

Eine Tragödie erschüttert den Schweizer Sport. Jason Dupasquier ist heute Sonntag kurz nach 12 Uhr den schweren Verletzungen erlegen, die er sich nach einem Sturz im Training zum GP von Italien in Mugello zugezogen hat. Er wäre am 9. Juli 20 Jahre alt geworden. Der erste tödliche Unfall eines Schweizers im GP-Zirkus seit 38 Jahren.

Nie in der Geschichte waren Motorradrennen auf GP-Niveau so sicher wie heute. Aber es gab keine Möglichkeit, den tödlichen Unfall von Jason Dupasquier zu verhindern. Und es gibt keine Schuldigen.

Jason Dupasquier stürzt am frühen Samstagnachmittag im Moto3-Training (Qualifying 2) zum GP von Italien in Mugello in der schnellen Kurve «Arrabbiata 2) und wird vom Japaner Ayumu Sasaki überfahren. Die Session wird sofort mit der roten Flagge gestoppt, Rettungsfahrzeug und Arzt sind rasch an der …