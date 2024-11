Polizeirapport

Zwei Festnahmen nach Raubüberfall auf Post in Oberriet SG

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montagabend zwei Männer festgenommen, die zuvor die Postfiliale an der Staatsstrasse in Oberriet überfallen hatten. Beim Überfall blieben die beiden Angestellten körperlich unverletzt und es konnte kein Geld erbeutet werden.

Der Hintereingang der Postfiliale ist durch die Polizei abgesperrt worden. bild: brk news

Die Täterschaft sei auf einem Motorrad geflüchtet und auf der Flucht in Rheineck verunfallt, teilte die Kantonspolizei am Montagabend weiter mit. Sie seien dabei verletzt und festgenommen worden.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen hätten die beiden Männer den Hintereingang der Postfiliale betreten und in der Folge eine 19-jährige Angestellte bedroht und gefesselt. Eine Drittperson habe die Situation beobachtet und sei auf einen Räuber zu gegangen und es sei zu einem Handgemenge gekommen, schreibt die Kantonspolizei. Dabei habe der Mann eine Waffe beim mutmasslichen Täter erkennen können. Keine der beteiligten Personen sei aber verletzt worden.

Aufgrund der Auseinandersetzung hätten die beiden Männer von ihrem Vorhaben abgelassen und seien mit einem Motorrad ohne Deliktsgut geflüchtet. Nach einer interkantonalen Grossfahndung wurde laut Polizeiangaben kurz vor 18:40 Uhr das Motorrad mit gestohlenem Kontrollschild von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A13 Höhe St. Margrethen erkannt.

Die Patrouille habe das Motorrad rheintalabwärts verfolgt. Dieses verliess die Autobahn in Rheineck und fuhr in Richtung Thal. Es fuhr in falsche Fahrtrichtung um den Kreisel. Bei der Rückfahrt in Richtung Autobahn kollidierte es gegen ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St.Gallen. Der Motorradfahrer und sein Mitfahrer stürzten und wurden dabei verletzt.

Die beiden Täter sind mit ihrem Töff gestürzt. bild: brk news

Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Über die beiden mutmasslichen Täter sind, wie es in der Medienmitteilung heisst, keine Informationen vorhanden. Sie hätten keine Ausweise bei sich gehabt und würden auch nicht mit der Polizei sprechen. (hkl/sda)