Polizeirapport

Polizei-Grosseinsatz in Neuenhof AG – Hintergründe unklar

In der Aargauer Gemeinde Neuenhof läuft am Samstag ein Grosseinsatz der Kantonspolizei. Wie «20 Minuten» schreibt, sind schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor einem Wohngebäude positioniert. Laut einem Augenzeugen warten in jedem Stockwerk bei jeder Türe Polizisten. Weiter sind die Strassen in der Umgebung abgeriegelt, der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt gegenüber «20 Minuten» den Einsatz. Die Hintergründe bleiben allerdings unklar. (dab)