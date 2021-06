Schweiz

28-Jähriger nach Banküberfall in Meggen LU festgenommen



Ein Mann hat am Freitagvormittag die Raiffeisenbank in Meggen LU überfallen. Er flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand, die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später einen Tatverdächtigen festnehmen.

Beim Mann handle es sich um einen 28-jährigen Schweizer, teilte die Luzerner Polizei mit. Die entsprechenden Ermittlungen der Polizei sind am Laufen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (sda)

