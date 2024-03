Polizeirapport

Mann bei Unfall in Kletterhalle in Disentis GR schwer verletzt

Bild: kantonspolizei graubünden

Ein 50-jähriger Mann hat sich am Freitagabend bei einem Sturz in einer Kletterhalle in Disentis GR schwer verletzt. Er wurde nach dem Unfall mit dem Helikopter ins Kantonsspital nach Chur geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Der Mann sei am Boden liegend vorgefunden worden, nachdem er aus noch nicht geklärten Gründen aus unbekannter Höhe abgestürzt war. Der genaue Unfallhergang werde abgeklärt, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. (sda)