81-Jähriger in Würenlos erwürgt: 31-Jähriger gesteht die Tat



Am Ufer der Limmat in Würenlos AG wurde am Dienstagnachmittag eine Leiche gefunden. Kurz danach nahm die Polizei einen 31-jährigen Mann fest. Er hat die Tat unterdessen gestanden.



Am Ufer der Limmat im aargauischen Würenlos wurde am Dienstagnachmittag eine Leiche gefunden. Noch vor Ort konnte ein 31-jähriger Schweizer aus dem Kanton Zürich festgenommen werden. Er ist geständig, wie die Kapo Aargau am Donnerstag mitteilt.



Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen ihn ein Verfahren eröffnet wegen vorsätzlicher Tötung und beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

Das Opfer konnte zwischenzeitlich identifiziert werden: Beim Getöteten handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Kanton Zürich.

Gestützt auf das Spurenbild, die Ergebnisse der Obduktion und die Aussagen des Beschuldigten gehen die Behörden davon aus, dass das Opfer erwürgt wurde. Weitere Angaben zum Tathergang und zum Hintergrund der Tat machte die Polizei keine. (mlu)