Mann fährt mit Sportwagen in Strassenlampe ++ Frau in Basel sexuell belästigt

Ein 52-Jähriger hat am späteren Samstagnachmittag in Wohlen AG bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist in eine Strassenlampe gefahren. Er wurde dabei erheblich verletzt.

Der Mann habe mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden müssen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Der Grund für den Unfall auf der Büttikerstrasse war unklar und wurde von Spezialisten der Unfallgruppe abgeklärt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an und eröffnete ein Strafverfahren. Der Schaden am Fahrzeug, an der Strassenlaterne und am Wiesland wurde auf mehrere tausend Franken geschätzt.

Frau von drei Männern sexuell belästigt

Auf dem Heimweg ist am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau von drei Männern sexuell belästigt worden. Dank der Intervention von zwei Passanten gelang ihr die Flucht. Wegen ihrer Verfassung wurde sie später von der Sanität Rettung Basel-Stadt in eine Notfallstation eingewiesen.

Die Frau habe zwischen 01.00 und 01.45 Uhr bei der Heuwaage ein Taxi nehmen wollen, als ihr auf dem Lohnweg drei Unbekannte entgegenkamen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Einer der Männer habe angefangen, sie unsittlich anzufassen.Nachdem die zwei Passanten intervenierten, versteckte sich die junge Frau beim Schwimmbad Rialto in einem Gebüsch und rief von dort eine Kollegin an. Die Polizei sucht nun die beiden Passanten und weitere Zeugen des Vorfalls. (sda)

