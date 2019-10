Schweiz

Polizeirapport

Ehepaar tot in einer Wohnung in Coufaivre JU aufgefunden



In einer Wohnung in Courfaivre JU sind am Montag die Leichen eines Ehepaars aufgefunden worden. Die jurassische Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, gibt aber noch keine Details bekannt.

Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Kantons Jura sind die Umstände der beiden Todesfälle noch nicht geklärt. Bekannt ist lediglich, dass es sich um ein Ehepaar in den Vierzigern handelt. (sda)