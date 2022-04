Fahrer stirbt in Pleigne JU nach 25-Meter-Sturz mit Maschine

Ein Mann ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Pleigne JU ums Leben gekommen. Er hatte versucht, einen Baumstamm mit einer Maschine zu transportieren.

Dabei kippte das Fahrzeug, das am Waldrand fuhr, während des Manövers in die Tiefe und kam erst 25 Meter tiefer zum Stillstand.

Der Fahrer starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, wie die jurassische Polizei am Abend mitteilte. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)