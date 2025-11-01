Die Autofahrerin krachte in die Säule neben der geraden Strasse in Schinznach Dorf. Bild: Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Betrunkene Autofahrerin kracht in Schinznach Dorf AG in Gebäude

In Schinznach Dorf im Kanton Aargau ist am frühen Freitagabend eine Autolenkerin mit ihrem Wagen in eine Säule an der Ecke eines Gebäudes gekracht. Nach Polizeiangaben war die 51-Jährige betrunken.

Die Frau sei kurz nach 17.30 Uhr auf der Unterdorfstrasse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Auf der geraden Strasse sei sie neben die Fahrbahn geraten und mit ihrem Wagen heftig in die Säule geprallt.

Im Spital musste sie den Führerausweis abgeben

Die Lenkerin erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Bei der Frau habe man «eine qualifizierte Alkoholisierung» festgestellt, schrieb die Polizei.

Die Polizei nahm der 51-Jährigen den Führerausweis noch im Spital ab. Bei ihr wurden Blut- und Urinproben genommen. Die Polizei zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft an und nahm Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls auf.

Zunächst war laut Communiqué unklar, ob durch den Unfall das betroffene Gebäude einsturzgefährdet war. Ein Statiker habe jedoch Entwarnung gegeben, so die Polizei. Das Gebäude habe nicht gesichert werden müssen. (sda)