Polizeirapport

Betrunkener Jeep-Fahrer bleibt auf Baustelle stecken

Bild: Kapo bl

Ein 31-jähriger Jeep-Fahrer ist am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr auf der Baustelle der Velocross-Piste an der Landskronstrasse in Aesch BL steckengeblieben. Der Fahrzeuglenker war laut Polizeiangaben alkoholisiert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der Autofahrer absichtlich auf die Baustelle der Velocross-Piste um auf der Piste «eine Runde» zu drehen. Nach kurzer Fahrt blieb sein Jeep jedoch im losen Baugrund stecken und liess sich nicht mehr wegbewegen.

Der festgefahrene Jeep musste in der Folge durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der beim Lenker durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0.73 mg/l. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (sda)