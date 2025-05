E-Scooter in der Stadt Zürich. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

E-Trottinettfahrer nach Selbstunfall in Zürich verstorben

Ein 62-jähriger E-Trottinettfahrer ist nach einem Selbstunfall in Zürich verstorben. Er musste am Donnerstag schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Freitagabend erlag der Mann seinen Verletzungen, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Er war am Donnerstag nach 22 Uhr am Kohledreieck Richtung Hohlstrasse unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. (nib/sda)