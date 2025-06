Polizeirapport

Frau stürzt bei Wanderung im Alpstein in den Tod

Eine 54-jährige Frau ist am Montag bei einer Wanderung vom Äscher in Richtung Seealpsee im Innerrhoder Alpsteingebirge rund siebzig Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Weshalb die Wanderin vom Weg abkam, ist gemäss der Polizei unklar.

Die Frau, die in Österreich wohnte, stürzte im steilen Gelände ab. Dies schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag in einer Mitteilung. (sda)