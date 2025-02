Polizeirapport

16-jähriger Lehrling stirbt bei Arbeitsunfall in Posat FR

Am Donnerstag kam es in Posat FR zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Bei arbeiten an einer Stromleitung zerbrach der Mast aus bislang ungeklärten Gründen, worauf ein darauf stehender 16-jähriger Lehrling aus einer Höhe von 9 Metern zu Boden stürzte. Trotz Wiederbelebungs-massnahmen seiner Kollegen und dem eintreffenden Ambulanzpersonal verstarb er noch auf der Unfallstelle. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...