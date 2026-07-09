Polizeirapport

Schafhausen im Emmental: Barriere spiesst Auto auf

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Schafhausen im Emmental in eine Bahnschranke gefahren und hat sich dabei verletzt. Beim Aufprall durchbrach die Schranke die Windschutzscheibe und die hintere linke Fensterseite des Wagens, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Die Barriere durchbrach beim Unfall die Windschutzscheibe. Bild: Kantonspolizei Bern

Ein aus Walkringen herannahender Zug leitete eine Notbremsung ein und stoppte wenige Meter vor dem Unfallwagen. Der Zugführer sowie die Passagierinnen und Passagiere blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Der Lenker wurde von Drittpersonen aus seinem Auto geborgen. Ein Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschliessend in ein Spital.

Aus Sicherheitsgründen stand die Zugkomposition rund eineinhalb Stunden an der Unfallstelle, bevor sie die Rückfahrt antrat, wie es weiter hiess. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Zudem sperrten Einsatzkräfte die Thunstrasse für mehrere Stunden. Neben der Polizei standen verschiedene Feuerwehren im Einsatz. (sda)