Nach einer Verfolgungsjagd verhaftet die Zürcher Kantonspolizei die Einbrecher in Flaach. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Wilde Verfolgungsjagd: Drei Männer nach Einbruch in Waffengeschäft verhaftet

Drei Männer sind am Mittwochmorgen in Flaach verhaftet worden, nachdem sie zuvor in ein Waffengeschäft in Pfungen eingebrochen waren. Die Männer aus Frankreich und Guadeloupe entzogen sich einer Polizeikontrolle und fuhren auf ihrer Flucht halsbrecherisch.

Gegen 5.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich eine Meldung über einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Pfungen ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Das Auto mit französischen Kontrollschildern sei einer aufgebotenen Polizeipatrouille aufgefallen, nachdem die Täter vom Waffengeschäft weggefahren waren.

Auf ihrer Fluchtfahrt über Buch am Irchel und Berg am Irchel hätten sie diverse Verkehrsteilnehmende sowie Passanten gefährdet, schreibt die Kantonspolizei.

Über Privatgrundstücke geflüchtet

Die Flüchtenden hätten sämtliche Verkehrsregeln missachtet, indem sie mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs waren und auch über Feldwege, Felder sowie Privatgrundstücke fuhren. In Flaach konnte das Auto schliesslich von mehreren Polizeipatrouillen gestoppt werden.

Die Polizisten verhafteten die drei Insassen des Fahrzeugs und stellten im Kofferraum diverse gestohlene Waffen sicher. Bei den Verhafteten handle es sich um zwei Franzosen im Alter von 19 und 24 Jahren. Der dritte Verhaftete sei ein 21-jähriger Mann aus Guadeloupe. Die drei Männer werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. (nil/sda)