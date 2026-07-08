Fünf indische Touristen und ein Schweizer Skipper werden von einem brennenden Boot gerettet (Symbolbild). Bild: imago

Polizeirapport

Lago Maggiore: Seepolizei rettet sechs Personen von brennendem Boot

Sechs Personen sind am Mittwoch unverletzt aus einem brennenden Boot auf dem Lago Maggiore gerettet worden. Der Unfall ereignete sich vor der italienischen Ortschaft Cannobio.

Bei den Geretteten handle es sich um fünf indische Touristen und einen Schweizer Skipper, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Das Boot habe eine Schweizer Zulassung,

Gerettet worden seien die Insassen von der Seepolizei der italienischen Guardia di Finanza. Nachdem die sechs Personen an Bord des Patrouillenboots evakuiert worden waren, sicherten die Beamten das brennende Boot an einer Boje, um auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten. (nil/sda/ansa)