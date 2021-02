Schweiz

Polizeirapport

Bordell-Erpresser im Tessin verhaftet



Die Tessiner Kantonspolizei hat einen 37-jährigen Italiener wegen Verdachts auf Erpressung festgenommen. Der Mann habe von mehreren Personen Geld zu erpressen versucht, da er von deren Bordellbesuchen wusste.

Der in der Region Lugano wohnhafte Italiener habe von den betreffenden Personen zwischen 500 und 2000 Franken verlangt, schreibt die Polizei in einem am Donnerstag verschickten Communiqué. Im Gegenzug offerierte er, Stillschweigen über die Bordellbesuche der Angeschriebenen zu bewahren.

Der festgenommene Mann habe das Geld in Krypto-Währungen verlangt, schreibt die Polizei abschliessend. (sda)

