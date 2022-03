4 Tote und 1 Schwerverletzter in Montreux gefunden – Polizei: Sie sprangen aus dem Fenster

Die Fundstelle in Montreux Bild: keystone

In der Innenstadt von Montreux VD sind am Donnerstagmorgen vier Tote aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Eine Person wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. Die fünf Personen sprangen «offenbar aus einer Wohnung in die Tiefe», wie Polizeisprecher Alexandre Bisenz sagte. Bei der Polizei sei von der Situation erschüttert.

Laut Berichten wurden die Leichen in der Nähe des Casinos gefunden. Mehrere User berichteten von einem «hektischen Treiben der Polizei» in der Umgebung des Kasinos. Die Uferzone ist zwischen dem Marktplatz und dem Pflegeheim Les Palmiers blockiert.

Bild: keystone

Die Polizei sei von Passanten alarmiert worden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, und weitere Informationen sollten im Laufe des Vormittags bekannt gegeben werden.

Mehr Informationen folgen

(aeg/sda)