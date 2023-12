Polizeirapport

Fahrzeug brennt auf der Autobahn A1 komplett aus

Der Lenker konnte das Auto noch an den Pannenstreifen manövrieren. bild: kapo st.gallen

Ein Auto ist auf der Autobahn A1 in der Nähe von St. Margrethen SG am Dienstagmittag vollständig ausgebrannt. Als Brandursache steht gemäss der Kantonspolizei ein technischer Defekt im Vordergrund. Verletzt wurde niemand.

Ein 43-jähriger stellte während der Fahrt fest, dass Rauch aus dem Handschuhfach aufstieg, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe der Mann sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen angehalten und sei ausgestiegen.

Kurz darauf fing das Auto Feuer und geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Der Sachschaden am Auto und an der Infrastruktur der Autobahn beläuft sich auf rund 15'000 Franken. (sda)