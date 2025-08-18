Polizist schiesst auf Pneu: Waffenladen-Einbrecher nach Verfolgungsjagd gestoppt

Der Waadtländer Kantonspolizei ist es in der Nacht auf Sonntag gelungen, den Einbruch in ein Waffengeschäft zu verhindern und die drei mutmasslichen Einbrecher zu stellen. Verhaftet wurden die drei jungen Franzosen nach einer Verfolgungsjagd.

In Sackgasse gefahren

Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mitteilte, wurde ihr der Einbruchversuch morgens um 4.30 Uhr gemeldet. Vor Ort eingetroffen, sahen die Polizisten, dass ein Pickup-Fahrzeug rückwärts das Schaufenster des Waffenladens durchschlagen hatte und zwei Männer versuchten, ins Innere zu gelangen.

Als die beiden die Polizeipatrouille sahen, sprangen sie ins Fahrzeug, wo sich ein dritter Mann befand, und ergriffen die Flucht. Rasant fuhr der Fahrer durch die Stadt, bis er in eine Strasse geriet, an dessen Ende sich ein Poller befand.

Polizist schiesst auf Autoreifen

Die Flüchtetenden fuhren zurück, doch eine Polizeipatrouille hatte ihr Auto quer auf die Strasse gestellt, um die Flüchtenden zu stoppen. Es gelang dem Fahrer, das Patrouillenfahrzeug zu umfahren. Dabei touchierte der Pickup einen Polizisten, der seine Waffe zückte und auf die Pneus des Fahrzeugs schoss.

Dennoch fuhr der Pickup weiter, doch ein paar Meter weiter befand sich bereits ein weitere Polizeifahrzeug, das den Weg versperrte, und die drei Flüchtenden liessen sich widerstandslos verhaften. Es handelt sich um einen 17-, einen 18- und einen 19-Jährigen. Niemand wurde verletzt und die zuständigen Behörden leiteten eine Strafuntersuchung ein. (sda)