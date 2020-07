Schweiz

Recyclinganlage in Schlieren brennt – Anwohner sollen Fenster schliessen



Bild: Florian Schmitz/ Limmattaler ZEitung

An der Industriestrasse in Schlieren kam es heute Morgen zu ein Brand in einer Recycling-Firma. Die Löscharbeiten sind noch im Gang. Die Brandursache wurde noch nicht geklärt.An der Industriestrasse in Schlieren ist heute Morgen ein Brand in einer Recycling-Firma ausgebrochen.

Die Rauchwolke ist im Umkreis gut erkennbar und breitet sich über Schlieren aus. Die Stadt Schlieren empfiehlt wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen auszuschalten.

Die Feuerwehr ist zusammen mit der Kantonspolizei Zürich sowie mit Baustatikern vor Ort, die Löscharbeiten sind im Moment noch im Gang. Ein Löschzug von Schutz und Rettung wurde laut Medienstelle der Kantonspolizei Zürich ebenfalls aufgeboten und wird bei den Löscharbeiten mithelfen.

In der Industriestrasse mussten aufgrund des Brandes einige Personen evakuiert werden, Verletzte gibt es aber bis dato keine. Die Brandursache ist noch unklar. (aeg/liz)

