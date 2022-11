Polizeirapport

Fieser Trickdieb wollte «Strom ablesen» – stattdessen beklaut er Rentnerin (85)

Ein Trickdieb hat am Freitagabend in Kaiserstuhl AG eine 85-Jährige in ihren eigenen vier Wänden bestohlen. Er hatte die Frau schon vor der Haustür abgepasst und sie hineinbegleitet.

Dabei sagte er der Frau, dass er bei ihr den Strom ablesen müsse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Diesen Vorwand habe er genutzt, um ins obere Stockwerk zu gelangen. Danach habe er das Gebäude verlassen.

Dieses Bild soll einen Dieb symbolisch darstellen. bild: Shutterstock

Nachdem er weggegangen war, habe die Frau gemerkt, dass ihr Portemonnaie fehlte. Darin sei Bargeld gewesen. Ausserdem schreibt die Polizei, dass mit der Bankkarte Geld abgehoben worden sei. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte der Mediensprecher, dass es sich um mehrere hundert Franken handle.

Das Vorgehen sei der Polizei bekannt, sagte der Sprecher. Die Kriminellen würden sich zunächst das Vertrauen erweichen, um dann ein Delikt zu begehen. Die Polizei rät in der Mitteilung, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen oder jeweils eine Vertrauensperson beizuziehen. Zudem sollen Bankkarten und PIN immer getrennt voneinander aufbewahrt werden. (sda)