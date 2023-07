Polizeirapport

Auto stürzt in Scharnachtal Hang hinunter – Lenker schwer verletzt

In Scharnachtal oberhalb von Reichenbach im Kandertal ist am Sonntagabend ein Auto einen Hang hinuntergestürzt. Der Lenker wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin trug ebenfalls Verletzungen davon.

Wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte, brachte ein Helikopter den Mann ins Spital, während sich ein Ambulanzteam um die Frau kümmerte.

Gemäss ersten Erkenntnissen waren die beiden Verunglückten vor dem Unfall auf der Kientalstrasse von Kiental herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Vor einer Kurve streifte das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen ein entgegenkommendes Auto, kam von der Strasse ab und stürzte den Abhang hinunter. In der Folge kam das Auto in einem Bach auf der Seite zu liegen.

Anwesende Drittpersonen leisteten dem Lenker und der Beifahrerin erste Hilfe. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde beim Unfall nicht verletzt.

Neben der Kantonspolizei Bern, zwei Ambulanzteams und einem Helikopter der Rega standen für die Bergung des Fahrzeuges die Feuerwehren Frutigen und Reichenbach im Einsatz. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Ursache aufgenommen. (sda)