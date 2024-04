Polizeirapport

In Frutigen (BE) brannte ein Pyrotech-Betrieb

In einem Pyrotech-Betrieb in Frutigen ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei Bern bestätigte entsprechende Informationen von Blick Online.

Verletzte gebe es nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Nähere Angaben wollte die Polizei am Nachmittag liefern.

Betroffen ist laut Polizei ein Betrieb an der Schwandistrasse. Das Familienunternehmen produziert seit Jahrzehnten pyrotechnisches Kleinfeuerwerk, wie die Firma auf ihrer Website schreibt. (sda)