Polizeirapport

Junger Mann in Chippis im Wallis leblos aufgefunden – Tötungsdelikt

Der junge Mann, der am Samstag in Chippis VS leblos auf einer Strasse gefunden worden ist, wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Der mutmassliche 17-jährige Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie der Präsident des Jugendgerichts der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen Blutrausch im Zusammenhang mit einer Abrechnung in einem grösseren Familienkreis, sagte der Präsident des Jugendgerichts Alexandre Sudan. Die Tat sei nicht vorsätzlich verübt worden. Der mutmassliche Täter ist 17 Jahre alt, das Opfer 22 Jahre.

Der 22-Jährige war am Samstag gegen 05.30 Uhr leblos auf einer öffentlichen Strasse in der Nähe eines Fussballplatzes aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei kurz darauf mitteilte. Er starb trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte, nachdem er «mehrere Messerstiche» erlitten hatte, wie der Präsident des Jugendgerichts sagte. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. (sda)