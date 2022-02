Lawine erfasst Tourenskifahrer im Val Müstair GR und verletzt ihn

Eine Lawine hat am Samstagmittag am Piz Daint im Val Müstair GR einen Tourenskifahrer erfasst und verschüttet. Tourkameraden leisteten erste Hilfe. Ein Helikopter flog den Verletzten ins Kantonsspital Chur. Aktuell herrscht in den Bündner Bergen erhebliche Lawinengefahr.

Der mit ABS ausgerüstete Tourengeher wurde laut Polizei durch die Schneemasse rund 400 Meter mitgerissen und verschüttet. Die vor Ort anwesenden Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rega-Crew sowie der Heli Bernina. bild: kantonspolizei graubünden

Der Verunglückte war mit einer Achtergruppe unterwegs. Die Tourenskifahrer stiegen vom Ofenpass zu Piz Daint (2967 m ü. M.) auf. Eine Dreiergruppe befuhr die Nordflanke, um zum Ausgangsort zurückzukehren.

Dabei löste sich die Lawine, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Teilnehmer wurde rund 400 Meter weit mitgerissen und verschüttet. Er war für einen Lawinenniedergang ausgerüstet. Im Einsatz standen ein Rega-Team, eines der Heli Bernina und drei Rettungsspezialisten. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf.

(dsc/sda)