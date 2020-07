Schweiz

Polizeirapport

Windsurfer auf Neuenburgersee ums Leben gekommen



Auf dem Neuenburgersee hat am Donnerstag ein 76-jähriger Mann beim Windsurfen das Leben verloren. Die Umstände seines Todes müssen noch geklärt werden, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Windsurfer befand sich am Donnerstagnachmittag auf der Höhe des Museums Laténium in Hauterive NE, als das Unglück geschah. Einer seiner am Ufer gebliebenen Freunde bemerkte mit dem Feldstecher, dass der Surfer aus dem Blick verschwunden war und das Brett abtrieb.

Daraufhin alarmierte er die Rettungsdienste. Ein Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) konnte den Mann laut Polizei rasch lokalisieren und ans Ufer bringen. Er konnte aber trotz der Anstrengungen der Nothelfer nicht mehr reanimiert werden. Eine Untersuchung zur genauen Todesursache ist im Gang. (sda)

