Polizeirapport

Berner Kantonspolizei ermittelt: Person tot aus Aare geborgen

Am Sonntagnachmittag ist durch Drittpersonen und Einsatzkräfte eine Person tot aus der Aare geborgen worden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagnachmittag wurde der Kantonspolizei Bern auf der Höhe Bärenpark eine leblose Person in der Aare gemeldet. Diese konnte in der Folge durch Drittpersonen und die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte aus dem Wasser geborgen werden. Vor Ort konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Die Identität der verstorbenen Person ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Diesbezüglich laufen umfassende Abklärungen, so die Kantonspolizei.

Im Einsatz standen unter anderem verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, darunter auch die Seepolizei, sowie ein Ambulanzteam. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen.

(hkl)