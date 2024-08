Polizeirapport

Polizei birgt nach Street Parade tote Person aus Zürichsee

Am Sonntagnachmittag hat die Stadtpolizei Zürich einen vermissten 40-Jährigen tot im Zürichsee gefunden. Am Vortag besuchte der Schweizer die Street Parade.

Maarit Hapuoja / zueritoday

Der 40-Jährige war bei der Polizei als vermisst gemeldet. Am Samstag hatte er mit Kollegen die Street Parade besucht, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Seine Begleiter meldeten der Polizei, dass der Vermisste am Samstagnachmittag am Utoquai schwimmen gehen wollte und sich deshalb entfernt hatte.

Nach der Vermisstanzeige suchte die Wasserschutzpolizei beim Utoquai nach dem Mann. In rund sechs Metern Tiefe stiessen die Polizisten auf den leblosen Vermissten. Er wurde geborgen und für weitere Abklärungen in die Wache der Wasserschutzpolizei gebracht. Erste Abklärungen ergaben, dass der Mann ertrunken ist.

Weitere Vermisstmeldungen vom Samstag konnten revoziert werden, wie die Stadtpolizei weiter mitteilt.

