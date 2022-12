Polizeirapport

Seniorin nach heftigem Crash in Aarauer Parkhaus verletzt

Eine Seniorin hat sich am Montag bei einem Selbstunfall in Aarau mittelschwer verletzt. Die 87-jährige Frau habe eine Knieverletzung erlitten und müsse in einem Spital behandelt werden, erklärte der Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ereignet habe sich der Unfall am Montagmittag. Bei einem Manöver in einem öffentlichen Parkhaus unterhalb einer Einkaufspassage in Aarau hat die Frau gemäss Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Anschliessend sei sie heftig gegen eine Mauer geprallt. Die Polizei nahm der 87-Jährigen den Führerausweis ab. (sda)