Polizeirapport

27-Jähriger in Basel von zwei Männern attackiert und verletzt

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in der Elisabethenanlage in Basel einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Die beiden Täter wurden gefasst.

Der 27-Jährige sei um etwa 01.20 Uhr mit einer Begleitperson unterwegs gewesen, als er von den beiden Tätern angegriffen und mit massiver Gewalteinwirkung verletzt worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Täter seien zunächst geflüchtet, hätten aber dank Hinweisen des Geschädigten im Zuge der sofortigen Fahndung angehalten werden können.

Bild: KEYSTONE

Die Kriminalpolizei ermittelt das noch unbekannte Motiv und den genauen Tathergang. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 22 und 20 Jahren. (sda)