Nach Streit: Mann schiesst in Glarus mit Schrotflinte auf davonfahrendes Auto

Im Kanton Glarus ist am Wochenende ein Streit eskaliert. Dabei lieferten sich ein 32-Jähriger und ein 86-Jähriger am Samstag ein derart derbes Wortgefecht, dass es zu einer weiteren Konfrontation am Sonntag kam. Der Jüngere suchte den Älteren dann in seiner Jagdhütte auf.

«Der 86-Jährige ergriff eine Schrotflinte und forderte den 32-Jährigen zum Verschwinden auf», schreibt die Kantonspolizei Glarus zum Vorfall. Dieser habe dann mit dem Auto das Weite gesucht. «Kurz darauf gab der 86-Jährige mit der Schrotflinte zwei Schüsse in Richtung des Fahrzeuges ab», so die Polizei weiter.

Die Patronenhülse. Bild: kapo glarus

Die alarmierten Beamten nahmen den Schützen unweit von der Jagdhütte fest, der 32-Jährige blieb unverletzt. Warum die beiden Männer derart aneinander gerieten, ist aktuell noch unklar. (leo)