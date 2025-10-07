freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Schüsse im Kanton Glarus: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Nach Streit: Mann schiesst in Glarus mit Schrotflinte auf davonfahrendes Auto

07.10.2025, 17:3207.10.2025, 17:32

Im Kanton Glarus ist am Wochenende ein Streit eskaliert. Dabei lieferten sich ein 32-Jähriger und ein 86-Jähriger am Samstag ein derart derbes Wortgefecht, dass es zu einer weiteren Konfrontation am Sonntag kam. Der Jüngere suchte den Älteren dann in seiner Jagdhütte auf.

«Der 86-Jährige ergriff eine Schrotflinte und forderte den 32-Jährigen zum Verschwinden auf», schreibt die Kantonspolizei Glarus zum Vorfall. Dieser habe dann mit dem Auto das Weite gesucht. «Kurz darauf gab der 86-Jährige mit der Schrotflinte zwei Schüsse in Richtung des Fahrzeuges ab», so die Polizei weiter.

Die Patronenhülse aus der Schrotflinte.
Die Patronenhülse.Bild: kapo glarus

Die alarmierten Beamten nahmen den Schützen unweit von der Jagdhütte fest, der 32-Jährige blieb unverletzt. Warum die beiden Männer derart aneinander gerieten, ist aktuell noch unklar. (leo)