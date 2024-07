Feuerwehr im Einsatz in Oberwil (ZG) Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden

Polizeirapport

Brand in Mehrfamilienhaus in Oberwil (ZG) – 82-Jährige im Spital

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberwil ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine 82-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden. Die Einsatzkräfte brachten acht weitere Personen in Sicherheit.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug traf kurz nach 19.45 Uhr beim Brandort im Gebiet «Spielhof» in Oberwil bei Zug ein. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer rasch zu löschen und ein Ausweiten der Flammen zu verhindern, so die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Acht Personen in Sicherheit gebracht

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Person in der betroffenen Wohnung. Die 82-jährige Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Weitere acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus wurden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Nach den Löscharbeiten konnten sie wieder zurück in die Wohnungen.

Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen ist, ist hingegen nicht mehr bewohnbar. Für die 82-jährige Frau konnte eine Ersatzunterkunft organisiert werden.

Brandursache noch unklar

Zur Höhe des Sachschadens können die Behörden noch keine Angaben machen – auch die Brandursache ist noch unklar.

Im Einsatz standen 40 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ), Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, ein Rettungswagen sowie ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes Zug und mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei.

(pilatustoday.ch)