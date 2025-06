Polizeirapport

Helikopter am Oberaletschgletscher VS abgestürzt – Medien sprechen von einer toten Person

Das Unglück geschah kurz nach dem Mittag. (Archivbild, März 2025) Bild: keystone

In der Region der Fusshörner am Oberaletschgletscher im Wallis ist am Samstagmittag ein Helikopter abgestürzt. Angaben zu allfälligen Verletzten konnte die Walliser Kantonspolizei auf Anfrage noch nicht machen.

Nach Informationen des Walliser Boten sei mindestens eine Person bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht des Onlineportals 20minuten.ch. (cpf/sda)

+++ Update folgt +++