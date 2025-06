Polizeirapport

55-Jähriger bei Wanderung im Simmental tödlich verunfallt

Der Unfall ereignete sich im Simmentaler Erlenbach. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Bei einer Wanderung in Erlenbach im Simmental BE ist ein 55-Jähriger am Freitagnachmittag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Trotz Erste-Hilfe-Massnahmen durch die Rega verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Der Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Aargau sei zusammen mit zwei weiteren Personen ab der Mittelstation «Chrindi» in Richtung Oberstockesee gewandert, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit. Vor der Alp Oberstocke sei er dann aus ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Begleitpersonen, Dritte und später die Rega-Einsatzkräfte hätten Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet. Trotzdem sei der Mann kurze Zeit später vor Ort verstorben. Die genauen Umstände des Unfalls werden ermittelt. (sda)