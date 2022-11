Polizeirapport

Chinese (69) liegt tot in Wohnung – Bluttat in Wettingen

In einem Mehrfamilienhaus in Wettingen AG ist am Sonntag ein 69-jähriger Chinese tot aufgefunden worden. Ein 63-jähriger Vietnamese wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Staatsanwalt habe gegen den schwerverletzten Mann ein Strafverfahren eingeleitet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit. Die genauen Hintergründe des Tötungsdelikts seien noch unklar.

Die Kantonspolizei hatte am Sonntag, kurz nach 11.15 Uhr, die Meldung erhalten, dass sich in einem Mehrfamilienhaus zwei verletzte Personen befänden. Sie fand in der Wohnung einen Toten und einen Schwerverletzten vor.

Der Verstorbene lebte gemäss Polizeiangaben in der Region. Der Schwerverletzte wohnt in Wettingen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe des Tötungsdelikts. (sda)