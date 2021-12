Mehrere Fahrzeuge krachten auf der A3 ineinander. Bild: zvg

Doppel-Crash auf A3 im Glarnerland: Mehrere Autos in Auffahrunfälle verwickelt

Auf der Autobahn A3 in Richtung Chur haben sich am Sonntagmittag gleich zwei Auffahrunfälle in Folge ereignet. Die Fahrer hatten vor einer Kolonne zu spät gebremst. Obwohl die Fahrzeuge ineinander geschoben wurden, blieben alle Insassen unverletzt.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus geschah der erste Unfall kurz vor 13 Uhr. Ein 62-jähriger Autolenker habe den stockenden Verkehr auf der Überholspur zu spät bemerkt und zu spät abgebremst. In der Folge sei sein Wagen in das vor ihm fahrende Auto geprallt und habe dieses wiederum in das Fahrzeug vor ihm geschoben.

Ebenfalls zu spät reagiert hat ein nachfolgender 60-jähriger Lenker: Er fuhr mit seinem Auto in das Fahrzeug des 62-jährigen Unfallverursachers. An allen vier beteiligten Personenwagen entstand Sachschaden. Alle Insassen blieben unverletzt. (sda)