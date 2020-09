Räuber verkleiden sich als Polizisten – und rauben Bank in Sevelen aus

Schweiz

Sevelen: Räuber verkleiden sich als Polizisten – und rauben Bank aus



Aussergewöhnlicher Banküberfall in Sevelen SG: Zwei Männer betraten am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr die St.Galler Kantonalbank an der Bahnhofstrasse. Die beiden trugen der Interventionseinheit nachempfundene schwarze Kleidung mit der Aufschrift «Polizei». Dazu hatten sie gemäss Angaben der Kantonspolizei St.Gallen schwarze Helme, Sturmhauben und Kampfstiefel an und waren je mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet.

Sie erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden keine verletzt.



So gingen die Räuber rein … Bild: Kapo SG

Die Täter waren ca. 175 und 180 cm gross, sprachen gebrochen Deutsch und hatten eine rote Tasche mit einem weissen Schweizerkreuz dabei.



… und so wieder raus. Bild: Kapo SG

Beim Fluchtauto könnte es sich gemäss Angaben der Polizei um einen älteren blauen Skoda Octavia handeln. Die Täter waren mit gefälschten St.Galler Kontrollschildern unterwegs, welche sie von einem Kontrollschild eines Patrouillenautos der Kantonspolizei St.Gallen kopierten. Die Polizei sucht Zeugen. (mlu)



