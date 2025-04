Absperrungen und Spurensicherung der Polizei. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Mann sticht in Pruntrut JU mit einem Messer auf eine Frau ein

Ein Mann hat am Freitag in einer Wohnung in Pruntrut JU zwei Frauen angegriffen und eine davon mit einem Messer niedergestochen. Die Opfer wurden dabei verletzt, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr. Die jurassische Staatsanwaltsanwaltschaft leitet ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung ein, wie sie am Montag mitteilte.

Gemäss ersten Ermittlungen und Aussagen der Opfer schlug der Tatverdächtige die beiden Frauen, als er in die Wohnung kam, und stach auf eine der beiden mehrmals mit einem Messer ein.

Die Polizei nahm den Mann in der Nähe des Bahnhofs von Pruntrut fest. Sie überstellte ihn der Staatsanwaltschaft und stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft. Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat wurden durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet. (nib/sda)