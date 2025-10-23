Das Auto verunfallte auf der A2 bei Buchs LU und kippte. Bild: Luzerner Polizei

Polizeirapport

Auto kippt in Buchs LU auf die Seite – 3 Verletzte

In Buchs LU ist es am Donnerstagvormittag zu einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 gekommen. Drei Insassen wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Gemäss der Mitteilung der Luzerner Polizei geriet ein Auto auf der A2 aus bislang ungeklärten Gründen nach links, prallte gegen die Mittelleitwand, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit der Böschung. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite, wie es am Donnerstag hiess.

Drei Personen im Spital

Die Lenkerin und die zwei Mitfahrenden konnten das Auto nicht selbstständig verlassen und wurden von der Feuerwehr der Region Sursee befreit. Anschliessend brachte die Ambulanz die Personen ins Spital.

Die drei Insassen mussten aus dem Auto befreit werden. Bild: Luzerner Polizei

Die Fahrbahn wurde durch eine Putzmaschine gereinigt. Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 45'000 Franken.

Der Unfall führte zu einem Rückstau auf der Autobahn A2, wie es weiter hiess. (sda)