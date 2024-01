Polizeirapport

Toter lag auf Feld in Grenchen SO – Polizei identifiziert Leiche

Bild: sda

Bei dem am Donnerstag in einem Feld bei Grenchen SO tot aufgefundenen Mann handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer. Laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn liegen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung vor.

Der Tote war trotz der Kälte nur mit einem T-Shirt bekleidet, wie der Regionalsender TeleM1 am Sonntagabend berichtete. Abklärungen zur Todesursache liefen weiter. Polizeisprecher Bruno Gribi bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass bisher keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung vorlägen. (sda)